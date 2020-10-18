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Специалист-эпидемиолог Вадим Покровский, который заведует НИИ по своей специальности в Роспотребнадзоре, заявил, что даже если коронавирус мутирует до еще более агрессивного состояния, повышенной опасности от него ждать уже не стоит. Также эксперт уверен, что к тому времени, пока SARS-CoV-2 мутирует, человечество уже будет использовать вакцины, которые его защитят.

По словам Покровского, коронавирус за время пандемии ни разу не проявил способность к агрессивной мутации. Это пока отличает его от гриппа, который мутирует практически ежегодно, приобретая все новые и более опасные формы. SARS-CoV-2 вполне может измениться в будущем, но к тому сроку ученые уже найдут способ побороть его.

Вопрос об агрессивной форме коронавируса поднял профессор МГУ Алексей Аграновский. Он заявил, что она появится после мутации SARS-CoV-2, заражающего животных. Но большинство экспертов опровергают такой вариант развития событий. Все дело в том, что такой коронавирус не сможет развиваться из-за малого количества инфицированных.

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