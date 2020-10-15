Штамм коронавируса, который ученые обнаружили у свиней, может не просто передаваться людям, но и создавать серьезную опасность для их здоровья. Исследование на эту тему опубликовали специалисты из Университета штата Северная Каролина.

Сообщается, что коронавирус SADS-CoV впервые был выявлен 4 года назад. Так же, как и возбудитель Covid-19, он поражал летучих мышей. Однако потом были замечены случаи массового заражения свиней. Из-за этого вирус способен нанести серьезный экономический урон сельскохозяйственной отрасли во всем мире.

Ученые внимательно изучили коронавирус в лаборатории и сделали вывод, что он может быть чрезвычайно опасным и для человека. Он наносит удары не только по дыхательным путям, но еще и по кишечнику и печени. Последствием чего является летальный исход.

Эксперт Ральф Барик заявил, что сейчас ученые всего мира изучают так называемые «бета-коронавирусы», к которым относятся возбудители SARS и MERS. Однако помимо них существуют еще и «альфа-коронавирусы», которые еще опаснее.