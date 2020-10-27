В воскресенье 25 октября турецкий лидер резко раскритиковал отношение Э. Макрона к мусульманам и исламу во Франции.

“Какие проблемы у этого человека, Э. Макрона, с мусульманами и исламом? Макрону требуется психиатрическое лечение”, – оценил Эрдоган.

“Что еще можно сказать о главе государства, который не понимает свободы вероисповедания и который так ведет себя по отношению к миллионам людей, живущих в его стране и исповедующих иную религию?” – спросил он.

В знак протеста французские власти вызвали своего посла в Турцию для консультаций в субботу в Париже. Елисейский дворец назвал заявление Эрдогана «неприемлемым» и отметил «отсутствие соболезнований и поддержки со стороны президента Турции после убийства Самуэля Пати», учителя истории.

Две недели назад президент Турции назвал заявления Макрона об «исламистском сепаратизме» и необходимости «организации ислама» во Франции провокацией. Законопроект о «борьбе с сепаратизмом» во Франции, направленный против радикального ислама, должен быть представлен в начале декабря 2020.

Он направлен на укрепление секуляризма во Франции и консолидацию республиканских принципов. Он включает несколько пунктов, которые могут создать напряженность в отношениях с Турцией, например, ужесточение контроля над финансированием мечетей или запрет на обучение имамов за рубежом

Опасное противостояние

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелл объявил слова Т. Эрдогана Э. Макрону «неприемлемыми» и призвал Анкару «остановить эту опасную спираль конфронтации». «В выводах Европейского совета содержится реальное предложение возродить наши отношения с Турцией», – написал Боррелл в твите. «Однако эта позитивная повестка дня требует политической воли турецких властей. В противном случае Турция будет еще более изолирована», – предупредил глава дипломатии ЕС.

Госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон осудил, как он выразился, «дестабилизацию» со стороны Эрдогана, который «полностью представляет себя защитником мусульман». На Forum Radio J политик призвал положить конец наивности по отношению к Турции, «как это произошло в Европе за последние 15 лет». По словам Бона, «не случайно, что не было официального осуждения» Анкарой нападения на учителя истории.

– Эрдоган пытается использовать драматическое событие, чтобы сказать: Франция борется с мусульманами, принимая ислам за исламизм. В Европе Партия справедливости и развития Эрдогана (AKP) считалась формой умеренного политического исламизма. Но политического исламизма с человеческим лицом не существует, – подчеркнул политик.

По его мнению, Турция в настоящее время «проводит наступательную, агрессивную и провокационную политическую стратегию по всем направлениям». В этом контексте он напомнил о напряженности в отношениях с Грецией в восточном Средиземноморье, поддержке Азербайджана в его конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха и стратегии в Сирии и Ливии.

По словам Бона, Эрдоган стремится «сохранить деструктивную двусмысленность, смешивая борьбу против исламизма, которую мы неустанно ведем, с предполагаемой борьбой, которой не существует против ислама и мусульман».

Ле Пен призывает к более резкому ответу

Глава ультраправой партии «Национальный союз» Марин Ле Пен призвала власти Франции и ЕС более жестко отреагировать на Турцию. – Звонок в Париж посла Франции в Анкаре – значительный жест, но нельзя сказать, что это сильный жест, – оценила она в воскресенье в телепрограмме «Большое жюри», подготовленной телеканалом LCI, радио RTL и в сотрудничестве с ежедневной газетой «Фигаро».

«Очевидно, что перед лицом атак г-на Эрдогана я защищаю президента Французской Республики», – заявила в своем выступлении по радио Марин Ле Пен, лидер крайне правого Национального союза. Политик номер 2 в ее партии Джордан Барделла добавил, что он поддерживает Эрдогана, которого он назвал «исламистским султаном», «не Эммануэля Макрона, а президента, потому что Франция подверглась нападению».

По словам Ле Пен, Анкара «шантажирует» задержанием мигрантов, находящихся на ее территории, в обмен на деньги, уплаченные с этой целью Брюсселем. По ее словам, «четкий сигнал» будет, если «они (Турция – ред.) Перестанут платить».

Французские комментаторы уже во вторник 27 октября объясняют словесные нападки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на президента Эммануэля Макрона его стремлением прослыть «защитником всех мусульман». Они также отмечают снижение популярности Эрдогана в стране, что заставляет его мотивировать избирателей.

Оскорбления президента Турции в адрес своего французского коллеги, а также его призыв бойкотировать французские продукты привели к почти единодушной политической поддержке во Франции Эммануэля Макрона. Жан-Люк Меланшон, лидер крайне левой партии France Untamed (LFI), разрушил это единство. По его мнению, «Макрон полностью потерял контроль над ситуацией», оставив Францию униженной и высмеянной».

Дэмиен Абад, председатель парламентской фракции правоцентристской партии республиканцев, осудил «невыносимые оскорбления». – Мы должны различать интегриста и мусульманина, а Эрдоган намеренно создает амальгаму, чтобы помочь исламизму, – обвинял политик. Активисты Социалистической партии говорили в том же ключе, а секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель заявил, что «президент Эрдоган оскорбляет ценности, которые являются наследием Французской революции».

Индульгенция от Трампа

Французские журналисты также обвиняют в поведении Эрдогана президента США Дональда Трампа, который, как они утверждают, «дал ему разрешение пересекать все границы». Не щадят они и НАТО и согласны с президентом Франции, который в декабре поставил Североатлантическому союзу диагноз «мертвый мозг».

«Султан-пироманьяк» так назвали Т. Эрдогана в редакции «Le Monde» в комментарии, опубликованном во вторник. Как и другие СМИ, издание упоминает «турецкое военное вмешательство» в Сирии и Ливии и «турецкое военно-морское присутствие в греческих и кипрских водах» среди спорных вопросов между Парижем и Анкарой.

По мнению авторов комментария, Анкара, «воспользовавшись пассивностью Дональда Трампа, никогда не скрывавшего симпатии к турецкому автократу, провела испытания закупленной в России системы ПВО С-400 в нарушение всех практик НАТО, членом которой является Турция».

В BFMTV политолог Фредерик Энчел объяснил экспансию президента Турции «отсутствием пилота в самолете НАТО». По его оценкам, летом, отправившись на помощь Греции, отправив корабли и самолеты, именно Франция заменила Соединенные Штаты в качестве пилота, который «дал (Эрдогану) молчаливое разрешение пересечь все границы».

Мишель Таубе, главный редактор интернет-газеты Opinion Internationale, предполагает, что «Турция, член НАТО, которого Макрон справедливо считает клинически мертвым, позволяет себе издеваться над Европой и даже дразнить Россию, которая поддерживает сторонников сближения между Парижем и Москвой».