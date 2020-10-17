Специалисты аналитической организации КБ «Стрелка» выяснили, какие российские населенные пункты с населением более 1 000 000 человек, являются самыми уязвимыми к кризису на фоне пандемии коронавируса.

Согласно опубликованному списку, менее устойчивыми оказались Волгоград, Омск и Красноярск. К городам, которые лучше всего подготовлены к кризису, аналитики решили отнести Ростов-на-Дону, Воронеж и Самару. Согласно их словам, риски значительно возрастают у населенных пунктов, доходы которых во многом зависят от налога на прибыль и НДФЛ.

Среди больших городов, где проживают от четверти до одного миллиона, сильнее всего могут пострадать Якутск, Мурманск и Сочи, а Тверь, Вологда и Смоленск, напротив, считаются менее уязвимыми для кризиса. Первым городам наверняка понадобится дополнительная поддержка из федерального бюджета.