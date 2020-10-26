Британские эксперты в области машинного обучения создали уникальную систему, которую научили предсказывать события из будущего. Для этой цели применялись ключевые концепции специальной теории относительности, к которым относятся пространство-время Минковского, причинность и световые конуса.

Первые испытания системы завершились успешно. Она обработала набор изображений и сгенерировала новые кадры, позволяющие спрогнозировать ход событий в будущем.

Ученые заявляют, что система универсальна. Ее можно использовать в беспилотных автомобилях, в медицине, в других сферах, где необходимо анализировать причинно-следственные связи и по ним определять возможные варианты развития ситуации.

Сообщается, что использование данного алгоритма помогло бы научить прогнозировать события самые разные машины, основанные на искусственном интеллекте. Благодаря этому их использование станет безопаснее.