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Бывшему сотруднику американского Агентства нацбезопасности Эдварду Сноудену предоставили бессрочный вид на жительство на территории РФ. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.

По словам адвоката, предоставленный ранее ВНЖ должен был закончиться еще в середине апреля. Однако пандемия коронавируса спутала планы – из-за стремительного распространения заболевания вид на жительство был автоматически продлен. Как только Сноуден вышел из режима самоизоляции, он обратился в соответствующие органы для продления ВНЖ.

Напомним, что 7 лет назад американец во всеуслышание заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов прослушивают переговоры высокопоставленных особ во многих государствах мира. Чтобы избежать преследования властей, уволенный сотрудник АНБ обратился к нескольким государствам, прося политического убежища. Откликнулась Россия, которая предоставила Сноудену ВНЖ.

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