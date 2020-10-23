Певица Ольга Серябкина на своей странице в Instagram поделилась новым фото, представ без бюстгальтера.

В кадре певица позирует в поле, облачённая в светлое тонкое платье или сорочку. Ольга подняла руки над головой, а волосы собрала в аккуратный пучок. В подписи певица указала, что внимательно следит за обновления в группе «ВКонтакте с авторами» и заявила, что есть много интересных треков и те, которые ей действительно нравятся.

В комментариях пользователи Сети выразили восторг от фигуры певицы, и заявили, что она замечательно выглядит без лифчика, и назвали её красавицей. Некоторые заявили, что у Ольги уменьшились формы в объеме, но большинство не обратило на это внимания.

«ВКонтакте с авторами» – конкурс, в котором участникам нужно создать ремикс песни певицы Flashback. Ремиксы троих победителей будут изданы официально, также они получит денежный приз.