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Певицу Светлану Разину, экс-солистку группы «Мираж», обвинили в выступлении в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщается, поклонники, побывавшие на недавнем концерте Разиной, сообщили, что чувствовали от неё сильнейший запах перегара в те моменты, когда певица приближалась к краю сцену. Они заявили, что Светлана явно выпила несколько рюмок алкоголя, для того, чтобы так «скакать» по сцене.

Разина опубликовала видео с концерта на своей странице в Instagram, и здесь подписчики не были столь негативно настроены. Наоборот, они поблагодарили певицу за зажигательное выступление и заявили, что надолго это запомнят.

Светлана пообещала поделиться ещё некоторыми видеозаписями с концерта, однако отметила, что полностью выступление никто не записывал, так как он было маленьким.

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина устроила "пьяный концерт"

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