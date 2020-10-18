Генерал-полковник Игорь Смешко, ранее занимавший пост главы украинской Службы безопасности, заявил, что в давние времена земли нынешней Украины представляли собой метрополию. Остальная же Русь находилась на окраинах и обращалась к «империи» за защитой.

Он также уверен, что именно благодаря украинцам «евроазиатские» пространства от Уссурийска до Владивостока получили возможность приобщиться к европейской культуре. Смешко считает, что после выхода из Советского Союза его республика должна была взять «историческое» название «Украина-Русь».

По его твердому убеждению, Русь, которой правили Рюриковичи, располагалась на двух третьих нынешней украинской территории. Новгородская же, Суздальская, Владимирская и другие земли находились в ее подчинении.

Украина, по мнению Смешко, защищала Москву и в семнадцатом столетии, когда на ее территории стоял литовско-украинско-польский гарнизон.

Смешко не первый украинский политик, который делает подобные заявления. Так, ранее один из депутатов заявлял, что Россию нужно переименовать в Московию, так как Русь – это историческое название Украины.