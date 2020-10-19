Дизельные субмарины, приписанные к Приморской флотилии Тихоокеанского флота, устроили учебную перестрелку в Японском море. Одной из лодок удалось успешно справиться с поставленной задачей – выявить условного противника и нанести удар с использованием торпед.

Пресс-служба флота сообщает, что вторая подлодка также выполнила возложенную на нее задачу. Она осуществила маневр уклонения и вышла на максимально удобную для контратаки позицию. После этого она сбила нападающих с толку ложными целями и радиопомехами и сумела оторваться от погони.

В ходе учебной дуэли отрабатывались такие приемы, как обнаружение противника, атака на него и контратакующие действия. Для выполнения задач применялось гидроакустическое оборудование и ПЛ-оружие. Учения проходили под контролем корвета «Громкий».