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Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал информацию издания Bild об учениях на территории Германии. Напомним, на этих тренировочных испытаниях военнослужащие ФРГ и партнеров по НАТО отрабатывали ряд действий с применением ядерного оружия.

Сивков заявил, что ядерные учения – это попытка США провести войну в миниатюре на территории своей страны. По словам аналитика, у Штатов ничего не получится. Также он удивился решению немецких властей проводить подобные испытания.

Сивков заявил, что учения с ядерным оружием в пределах своей стороны – это акт суицида. Он назвал военное руководство Германии «кретинами», а также добавил, что в ФРГ у власти недалекие или даже психически нездоровые люди.

Сивков также предостерег США и ФРГ от любых игр с ядерным оружием. Если сообщение об учениях является правдой, Россия вполне может разобраться с обоими государствами, превратив их в радиоактивную пустыню.

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