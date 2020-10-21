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Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что отец насильно отправил её в психиатрическую больницу.

Как сообщается, Плаксина несколько дней находилась в центре Del Amo в Лос-Анджелесе и не имела возможности с кем-либо связаться. Когда же она вышла, то обратилась к Дмитрию Борисову – ведущему шоу «Пусть говорят». Она рассказала, что её неделю водили по психушкам, и попросила помощи в установлении справедливости.

При этом врач, как отметила Плаксина, не увидел ничего странного или опасного в её поведении. Родственники, тем не менее, настаивались на длительной реабилитации. Как считает Татьяна, это из-за того, что её родители планируют продать квартиру, где она живёт, и забрать деньги себе.

Сейчас Плаксина у себя дома, где уже поменяла замки. Она считает, что родители хотят любым способом избавиться от дочери, и заявила, что они хотели её убить. Публичная огласка, как она считает, обезопасит ей жизнь.

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