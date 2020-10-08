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Издательство Disney Publishing, являющееся дочерней компанией Disney, представило одну из классических принцесс в бодипозитивном образе.

Так, была показала обложка для новой книги Джули Мерфи «Если туфелька подойдёт». Книга входит в серию Meant to Be, которая будет рассказывать взрослые истории о принцессах в современном мире. По сюжету, Золушка – Синди, получила образование в сфере обувного дизайна. Она устраивается на работу к мачехе, которая является продюсером телешоу “До полуночи”, и становится единственной plus-size участницей.

Выпуск книги запланирован на август 2021 года.

Пользователи Сети на данный момент встретили книгу весьма прохладно. Они отметили, что принц остаётся стереотипным красавчиком, что можно увидеть и по обложке, а также отметили, что у Золушки проблем с обувью может и не быть, а вот с сердцем из-за лишнего веса вполне могут быть.

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