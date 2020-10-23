Новые данные свидетельствуют о том, что нерешительность в отношении вакцины станет серьезной проблемой для глобальных усилий по поиску безопасной и эффективной вакцины против коронавируса и обеспечению ее справедливого распределения.

Согласно исследованию, опубликованному в день открытия 51-й Всемирной конференции по здоровью легких, около 28% из 13,4 тыс. человек из 19 стран не решатся поставить вакцину COVID-19 или полностью откажутся от нее. В ходе исследования были опрошены респонденты из некоторых стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, включая страны БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Респонденты из Китая дали наиболее положительный ответ на вопрос, будут ли они ставить вакцину от COVID-19, которая окажется безопасной и эффективной, когда она будет доступна: 58% из 712 опрошенных заявили, что полностью согласны это сделать, а 30,6% – согласны в некоторой степени. Далее следуют 717 респондентов из Бразилии, при этом 67,1% полностью согласны и 18,3% – частично.

В Южной Африке 81,6% из 619 человек ответили на вопрос положительно. В Индии 74,5% из 742 респондентов выразили согласие. Одобрение вакцины колеблется в пределах от 60% до 80% для других стран, участвовавших в опросе, за исключением Франции, Польши и России, где чуть более половины респондентов согласились на вакцинацию COVID-19.

Самый низкий показатель у 680 респондентов в России: только 26,6% согласились поставить прививку и 28,2% частично согласились на вакцинацию. У них также был второй по величине уровень скептицизма к вакцинам после Польши: 27,3% респондентов в Польше полностью или частично не согласны с получением вакцины, в то время как в России этот показатель составил 26,3%.

Однако уровень принятия вакцины и скептицизма варьировался, когда респондентов спрашивали, будут ли они следовать рекомендациям своего работодателя о вакцинации после того, как правительство одобрит вакцину и сочтет ее безопасной и эффективной. В этом случае принятие вакцины снизилось до 36% в Бразилии и 27% в России. Только 45,6% респондентов в Южной Африке заявили, что полностью или частично согласны с этой рекомендацией.

Опрос показал, что принятие вакцины было выше среди пожилых людей по сравнению с людьми младше 22 лет, хотя это изменилось, когда их спросили, будут ли они ставить вакцину, если такую рекомендацию даст работодатель. Принятие вакцины также было выше среди респондентов, которые зарабатывают более 32 долларов в день, по сравнению с теми, кто зарабатывает менее 2 долларов в день. Люди, у которых был COVID-19 или у кого были родственники, заболевшие им, не становились восприимчивее к вопросу о вакцине, чем другие респонденты.

Те, кто сказал, что доверяют своим правительствам, с большей вероятностью примут вакцину, что побудило авторов подчеркнуть важность четкой и последовательной коммуникации со стороны государственных чиновников для укрепления общественного доверия к вакцине и другим программам вакцинации. Это включает в себя объяснение того, как работают и разрабатываются вакцины, как обеспечивается безопасность вакцины и ее эффективность.

Авторы исследования отметили, что на решение о вакцинации влияет ряд факторов, которые со временем могут измениться. С момента проведения опроса в июне произошли многочисленные события, касающиеся разработки вакцины против COVID-19, что может привести к более высоким уровням сомнений в отношении вакцины. К ним относятся паузы в испытаниях вакцины против и сообщения о политическом давлении с целью ее одобрения.

С момента проведения опроса правительство России одобрило вакцину от коронавируса Sputnik V, став первой страной в этой гонке. Однако последние клинические испытания еще не завершены.