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Исследование экспертов Стэнфордского университета, которое заняло целых четыре года, позволило доказать, что организм человека различает только два сезона. По сути для него существуют лишь холодное и теплое времена года, никак не разделяемые на зиму, весну, лето и осень.

Для проведения исследования ученые привлекли 105 человек. Среди них чуть меньше половины были инсулинрезистентными. Это понятие означает, что организм пациента не способен осуществлять обработку глюкозы должным образом.

На протяжении 4 лет ученые четырежды в год собирали у всех испытуемых анализы крови, чтобы выявлять малейшие изменения в работе иммунной и сердечно-сосудистой систем, а также какие-либо особенности обмена веществ в разные сезоны. Анализ полученных данных позволил доказать, что человеческий организм действительно подвержен изменениям на протяжении календарного года.

В то же время все выявленные 1000 изменений происходили с испытуемыми только дважды – в период потепления (поздняя весна или начало лета) и похолодания (конец осени и ранняя зима). Кроме того, экспертам удалось сделать очень полезное открытие. Они выяснили, что похолодание приносит с собой гипертонические реакции организма, а потепление часто становится причиной развития воспалительных процессов. По словам авторов исследования, это поможет создать новые лекарственные препараты с учетом такой сезонности.

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