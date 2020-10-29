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Эдвард Сноуден, являющийся бывшим сотрудником спецслуж США, впервые станет отцом, о чем сообщила его супруга Линдси Миллс.

Она опубликовала на своей странице в Instagram совместное с мужем фото – в кадре Сноуден целует её в заметно округлившийся живот. В подписи Линдси указала, что это долго создающаяся коллаборация, являющаяся у них лучшей.

Как отмечается, Сноуден и Миллс встречаются уже 15 лет, и когда бывший агент был вынужден скрываться от преследования за обнародованную им информацию, она осталась с ним. Они отправились в Гонконг, но, после того, как Сноуден захотел перебраться в Латинскую Америку, на некоторое время они расстались, так как у экс-агента был аннулирован его заграничный паспорт.

Это произошло в аэропорту Шереметьево, и некоторое время Сноуден находился в транзитной зоне. Ему предоставили временное убежище, которое продлевали несколько раз. Ближе к концу октября этого года убежище стало бессрочным.

Линдси перебралась к Сноудену в Москву в 2014 году, и в 2017 году они поженились.

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