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В начале прошлого года сын Федора Бондарчука Сергей после семи лет брака разошёлся со своей женой Татой.

Девушка, как отмечается, недолго пробыла одна, и вскоре уже была замечена вместе с музыкантом Филиппом Фроловым. С бывшим мужем же Тата рассталась без скандала и осталась в хороших отношениях. Недавно они вместе проводили старшую дочь Маргариту в первый класс.

Как стало известно, Тата и Филипп решили пожениться, и, по стечению обстоятельств, в день их свадьбы состоялись похороны бабушки Сергея – актрисы Ирины Скобцевой. Свадьбу пара решила скрыть от общественности, однако в Сеть всё же попали кадры с торжества.

На опубликованном видео можно увидеть Тату в белом струящемся платье с длинной накидкой и её жениха в классическом костюме. Судя по всему, девушка весьма счастлива и сумела пережить развод с Бондарчуком, который для неё всё же был тяжёлым.

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