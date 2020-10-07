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В социальной сети TikTok экс-стюардесса российских авиалиний раскрыла реальные заработанные платы бортпроводников и пилотов.

Согласно ее словам, на размеры зарплат в основном влияют авиационный налет и оклад сотрудника. К примеру, рядовые бортпроводники получают на руки от 30 000 до 60 000 рублей, а старшие – от 60 000 до 10 000 рублей. Величина заработанной платы второго пилота варьируется от 150 000 до 300 000 рублей.

Больше всего получает командир авиалайнера – его зарплата составляет 300 000 – 600 000 рублей. Бывшая стюардесса также добавила, что мужчин гораздо чаще соглашаются принять на работу бортпроводником, так как экипажам пассажирских самолетов всегда необходимы представители сильного пола.

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