Боевые корабли РФ под предводительством противолодочного крейсера «Вице-адмирал Кулаков» в северной части Средиземного моря прошли в непосредственной близости от судов Шестого американского флота. Этим они продемонстрировали, с какой силой придется столкнуться Соединенным Штатам, если последние вновь будут организовывать провокации.

Российские корабли осуществляли плавание из Сирии в Баренцево море. Согласно маршруту, им нужно было пройти по центральной части Средиземного моря, однако команды приняли решение подавить американцев одним своим видом.

Авторы Телеграм-канала «Оперативная линия», которые рассказали об этом событии, полностью уверены, что кораблям удалось справиться с данной задачей. Несмотря на то, что три корабля – не бог весть какая сила, они все же поразили американцев своим внезапным появлением.