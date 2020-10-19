читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевые корабли РФ под предводительством противолодочного крейсера «Вице-адмирал Кулаков» в северной части Средиземного моря прошли в непосредственной близости от судов Шестого американского флота. Этим они продемонстрировали, с какой силой придется столкнуться Соединенным Штатам, если последние вновь будут организовывать провокации.

Российские корабли осуществляли плавание из Сирии в Баренцево море. Согласно маршруту, им нужно было пройти по центральной части Средиземного моря, однако команды приняли решение подавить американцев одним своим видом.

Авторы Телеграм-канала «Оперативная линия», которые рассказали об этом событии, полностью уверены, что кораблям удалось справиться с данной задачей. Несмотря на то, что три корабля – не бог весть какая сила, они все же поразили американцев своим внезапным появлением.

Вам может понравиться

Минобороны Армении: Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном Карабахе

Шушан Степанян, возглавляющая пресс-службу армянского Минобороны, заявила о нарушении Азербайджаном условий режима… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

США намерены распугать всех покупателей российского Су-57, но не получается

Соединенные Штаты запустили довольно мощную антирекламную кампанию, направленную на новый российский истребитель… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Азербайджан показал кадры уничтожения замаскированной армянской техники

Минобороны Азербайджана выложило в Сеть видео, на кадрах которого можно увидеть уничтожение… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 октября – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 19 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 октября – небольшой дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 октября – ясно, до 5 °C | Королев: погода, 19 октября – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 19 октября – пасмурно, до 6 °C | Армавир: погода, 19 октября – небольшой дождь, до 20 °C |