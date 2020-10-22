Популярность беспилотных аппаратов, используемых как для военных, так и для мирных целей, просто не могла пройти мимо компании Boeing. Американский производитель выпустил свой БПЛА под названием Loyal Wingman, который уже прошел испытания на взлетной полосе аэродрома.

Пока это только руление, однако производитель заявляет, что оно является чрезвычайно важным этапом тестирования беспилотного аппарата. На взлетной полосе Loyal Wingman сумел развить скорость до 26 километров в час. Помимо этого, он осуществлял маневры, делая различные повороты, чтобы продемонстрировать свои возможности. В ходе таких испытаний создатели тестируют все системы – тормозную, топливную, рулевую и прочие, чтобы убедиться в отсутствии недоработок.

Один из крупнейших в мире производителей самолетов работает над созданием беспилотного аппарата в сотрудничестве с австралийскими Королевскими ВВС. До конца года планируется испытать БПЛА в действии, запустив его в первый полет.