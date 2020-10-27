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В городской больнице в Копейске, что в Челябинской области беременная женщина не дождалась своей очереди на прием к врачу и умерла. Сообщается, что девушке внезапно стало плохо. Врачи женской консультации бросились на помощь практически сразу, однако это не помогло.

Врачи также вызвали «скорую», но она приехала слишком поздно. Женщина, которая работала учительницей в местной школе, умерла еще до прибытия реанимационной бригады.

Представительно регионального управления Следственного комитета Владимир Шишков, который отвечает за взаимодействие с прессой, заявил, что СК уже начал проверку всех обстоятельств инцидента. Предполагается, что ее результаты будут обнародованы в ближайшее время.

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