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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская теперь находится в международном розыске. Причиной для этого стали ее призывы к государственному перевороту и свержению законно избранной власти страны. Представители МВД России рассказали, что имя Тихановской появилось в розыскных учетах Международного информационного банка.

Напомним, что Светлана Тихановская также внесена в список лиц, разыскиваемых на территории РФ. 7 октября она была добавлена в базу данных во исполнение соответствующих соглашений между Россией и Белоруссией.

В самой Беларуси уголовные дела возбуждены не только в отношении Тихановской, но и против совета, отвечающего за координацию протестов и созданного при участии экс-кандидата. Генпрокурор РБ Александр Конюк заявил, что КС стремится к захвату власти в стране. Помимо этого, его действия наносят вред национальной безопасности.

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