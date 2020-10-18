Лидер Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о захвате Худаферинского моста. Он заявил, что данный объект, который расположен на территории Джебраильского района, перешел под контроль азербайджанских военных.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявляла, что противник наступает с южного направления, от границы с Ираном. Она предполагала, что целю наступления является захват водохранилища на Араксе.

Эти предположения подтвердились. Теперь над древним мостом через Аракс развевается флаг Азербайджана. «Карабах – это Азербайджан!», – написал Ильхам Алиев.

В ночь с субботы на воскресенье в Карабахе начал действовать режим прекращения огня, который согласовали главы МИД двух противоборствующих стран. Однако уже утром Азербайджан начал наступление на Худаферинский мост. Несмотря на отчаянное сопротивление Армии обороны Арцаха, объект был взять под контроль.