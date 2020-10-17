Конфликт в Нагорном Карабахе, который начался меньше месяца назад, уже успел унести жизни большого количества военнослужащих с обеих сторон. В субботу официальный канал военного ведомства Азербайджана опубликовал видеоролик, на кадрах которого можно увидеть уничтожение живой силы армянских солдат.

В анонсе к этому видео представители пресс-службы сообщили, что живая сила противника была разгромлена целенаправленным огнем. Упоминается о большом количестве жертв среди военнослужащих Армении.

Напомним, что в субботу Азербайджан заявил об обстреле ракетами «Эльбрус» города Гянджа. Главное военное ведомство утверждает, что запуск производился с территории Армении и обещает адекватный ответный удар. Ереван опровергает данные об обстреле и заявляет, что в точности соблюдает условия объявленного неделю назад режима прекращения огня.