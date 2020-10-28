В азербайджанском оборонном ведомстве решили обвинить вооруженные силы Армении в нанесении очередного удара по территории Азербайджана с использованием артиллерии.

Согласно словам представителей Минобороны Азербайджана, армянскими войсками были обстреляны земли Тертерского района. Они добавили, что военнослужащие Армении совершили несколько попыток наступления в ряде направлений линии соприкосновения. В Ереване пока никак не отреагировали на данные обвинения.

Ранее между Азербайджаном и Арменией было заключено еще одно перемирие, которое, однако, оказалось нарушенным уже через несколько минут. Каждая из сторон обвиняет другую в обстрелах, несмотря на режим прекращения огня.