Мастер визуальных эффектов Якуб Кнопский, который работает в студии CD Projekt RED, сообщил о том, что разработчики компьютерной игры Cyberpunk 2077 создавали лица главных ее героев с применением возможностей нейросети JALI.

По мнению Кнопского, этот хитрый ход позволил компании добиться реальной экономии. Ведь теперь лица персонажей не придется адаптировать под разные языковые версии игры. Также нейросеть JALI позволила создавать лицевые анимации практически в автоматическом режиме. При этом об однотипности лиц не может быть и речи, так как создаваемая нейросетью мимика в обязательном порядке совершенствовалась художниками компании-разработчика.

Себастьян Калебма, который руководит отделом анимации CD Projekt RED, рассказал, что захват мимических движений лица каждого из героев – это весьма сложная и даже невыполнимая на сегодняшний день задача. Однако с помощью нейросети удалось решить ее с минимальными затратами, а также устранить ряд других возможных проблем.