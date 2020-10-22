Ближе к концу октября на Земле ожидается сильная и продолжительная магнитная буря.

Андрею Никифорову, сотруднику Новосибирского планетария, удалось сфотографировать Солнце при помощи телескопа. Как отмечается, на полученном изображении можно увидеть группу пятен. Кроме того, специальный прибор «Коронадо» демонстрирует весьма большой и яркий протуберанец.

Накифоров отметил, что фото на телефон не показывает всего того, что можно наблюдать в телескопе, и напомнил, что смотреть на Солнце в бинокль или телескоп, не используя специальные солнечные фильтры, категорически нельзя.

Как отмечается, с 21 по 25 ожидается слабая магнитная буря, а в отдельные часы 25 октября она усилится до средней. Ещё в течение трёх дней сохранятся слабые возмущения, после чего пойдут на спад.