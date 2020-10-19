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Депутат армянского парламента Сасун Микаелян, представляющий партию «Мой шаг», получил осколочное ранение в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Он приехал туда, чтобы поддержать военнослужащих Армении, так как сам является ветераном первой войны с Азербайджаном.

Информацию о ранении депутата подтвердил его коллега Артак Манукян, который вместе с Микаеляном входит в правящую фракцию. Он заявил, что парламентарию повезло – его жизни и здоровью серьезно ничего не угрожает.

Напомним, что ранее Арцрун Ованнисян, представляющий Минобороны Армении, заявил о грубых нарушениях Азербайджаном условий второго гуманитарного перемирья. Азербайджанские войска ведут наступление на северном и южных направлениях, заставляя Армию обороны Арцаха и армянских военнослужащих ожесточенно защищаться всеми возможными средствами.

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