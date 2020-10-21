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155-мм гаубица Archer, которая создана шведскими конструкторами, пройдет испытания в США уже в январе-феврале 2021 года. Сообщается, что эта артиллерийская самоходная установка является самой быстрой в мире.

Американские СМИ по достоинству оценили мобильность гаубицы. Они утверждают, что пушка способна произвести выстрел буквально через 20 секунд после обнаружения врага. Это время включает в себя наведение на цель. Всего за несколько минут суперпушка делает 8 выстрелов подряд, после чего ее можно моментально переместить на другую позицию. Перезарядка орудия выполняется в полностью автоматическом режиме.

Военные эксперты предполагают, что Соединенные Штаты намереваются использовать гаубицу в вооруженном конфликте с РФ. Они сообщают, что после первого обстрела военнослужащим российской армии придется потратить довольно много времени на обнаружение артиллерийской установки. За считанные минуты она успеет пройти несколько километров и начать повторный обстрел совсем с другой точки.

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