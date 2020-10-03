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Арцрун Ованнисян, представляющий военное ведомство Армении, заявил о том, что в субботу Армия обороны Арцаха нанесла мощный удар по ВС Азербайджана. Он пояснил, что азербайджанские военные планировали крупномасштабную атаку, для чего стянули большое количество военной техники в одну точку.

Армии Нагорного Карабаха удалось не только раскрыть подготовку к нападению, но и сорвать атаку Азербайджана. Используя артиллерийские установки, она нанесла упреждающий удар, в результате которого было уничтожено 80 танков. Кроме того, серьезно пострадала и другая боевая техника.

Точной информации о количестве уничтоженной техники пока нет. Сообщается, что танки, в которые угодили снаряды Армии обороны, уже не подлежат восстановлению.

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