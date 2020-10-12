Азербайджанские ВС сумели обнаружить второй позиционный район сил ПВО Армении с зенитно-ракетными комплексами С-300. По нему был нанесен мощный удар, уничтоживший ЗРК. Для него применялись беспилотные аппараты, а также «умные» бомбы, попадающие точно в цель.

По информации в СМИ, для уничтожения комплексов российского производства применялись турецкие дроны. Они еще раз доказали, что С-300 не выдерживает подобных атак и не в состоянии обнаружить даже угрозу, направленную на средства ПВО.

Впрочем, причины уничтожения ЗРК кроются совсем не в их несовершенстве. Сообщается, что перед ударом на комплексы оказывалось воздействие оборудованием для радиоэлектронной борьбы, которое вывело из строя электронику. Помимо этого, С-300 могли быть уничтожены вследствие слабой подготовки армянских военнослужащих и командного состава.