читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Азербайджанские ВС сумели обнаружить второй позиционный район сил ПВО Армении с зенитно-ракетными комплексами С-300. По нему был нанесен мощный удар, уничтоживший ЗРК. Для него применялись беспилотные аппараты, а также «умные» бомбы, попадающие точно в цель.

По информации в СМИ, для уничтожения комплексов российского производства применялись турецкие дроны. Они еще раз доказали, что С-300 не выдерживает подобных атак и не в состоянии обнаружить даже угрозу, направленную на средства ПВО.

Впрочем, причины уничтожения ЗРК кроются совсем не в их несовершенстве. Сообщается, что перед ударом на комплексы оказывалось воздействие оборудованием для радиоэлектронной борьбы, которое вывело из строя электронику. Помимо этого, С-300 могли быть уничтожены вследствие слабой подготовки армянских военнослужащих и командного состава.

Вам может понравиться

Россиянка, отдохнувшая в Египте, рассказала о популярной схеме обмана

Российская туристка, вернувшаяся с отдыха в Египте, рассказала о схеме обмана, с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.10.2020
  • читать 1 минуту

СМИ США: Россия поставила в Северную Корею танки Т-14 «Армата»

Американское издание Defence Blog обратило пристальное внимание на танки, которые принимали участие… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Турция и Израиль направили Баку партию беспилотников под видом гуманитарного груза

Официальный представитель военного ведомства Армении Арцрун Ованнисян обвинил Израиль и Турцию в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 октября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 12 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 октября – сильный дождь, до 14 °C | Королев: погода, 12 октября – ясно, до 20 °C | Подольск: погода, 12 октября – небольшой дождь, до 11 °C | Армавир: погода, 12 октября – небольшая облачность, до 24 °C |