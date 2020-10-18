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Пресс-служба Минздрава Армении опубликовала в соцсети Facebook предупреждение о возможном массовом заражении чумой в Нагорном Карабахе. Министерство поясняет, что некоторые участки зоны боевых действий являются эпицентрами вспышек этого заболевания.

Также армянский Минздрав подчеркивает необходимость в передаче тел бойцов, погибших в районах боевых действий, для захоронения. Ведомство заявляет, что в противном случае они могут стать источником не только чумы, но и множества других опасных заболеваний. Причем эти болезни станут угрозой не только для участников конфликта, но и государств, граничащих с ними. В группе риска представители Минздрава назвали Иран.

Напомним, что Азербайджан уже заявил о передаче тел погибших. Это решение было принято им в одностороннем порядке. Процедура должна состояться на границе между Арменией и Азербайджаном.

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