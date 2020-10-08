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В армянском городе Гюмри располагается одна из самых крупных авиационных баз России. И власти Армении все чаще заявляют о том, что РФ может ее лишиться из-за того, что не намеревается пока предоставлять кавказскому государству военную помощь. Об этом рассказало издание Авиа.ПРО.

Представители армянского Минобороны ранее уже напоминали России, что по договору она взяла на себя обязательство защищать Армению от любых нападок противников. Однако в настоящий момент ничего подобного не наблюдается. Это дает армянским властям повод отказать РФ в дальнейшем размещении на своей территории вооружения и техники.

Эксперты считают, что на этот маленький шантаж Армения идет для того, чтобы вовлечь в военный конфликт с Азербайджаном и Россию, и другие страны ОКДБ. Однако РФ, которая в настоящий момент просто наблюдает за конфликтом, не торопится вмешиваться. Хотя бы потому, что в договоре шла речь именно об Армении, а не о Нагорном Карабахе, который не является ее территорией.

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