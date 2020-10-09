Армянское военное ведомство заявило, что в случае любых провокаций Баку в отношении сел и городов НКР будет отвечать «непропорционально жестко». Это заявление, сделанное пресс-секретарем Минобороны Шушан Степанян, появилось в ряде российских сетевых изданий.

Одновременно с этим глава пресс-службы выдала опровержение на опубликованную ранее информацию об обстрелах армянскими ВС азербайджанских городов Агджабада и Минчегаура.

Напомним, что ранее аналитик из Армении Борис Навасардян выразил мнение, что надежды Турции, которая всеми силами поддерживает Азербайджан, на блицкриг не оправдались. Напротив, азербайджанские войска вместе со своими турецкими партнерами, надолго застряли на территории Нагорного Карабаха.