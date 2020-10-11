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Утром представители Азербайджана заявили, что армянские силы обстреляли ракетами город Гянджа. В результате этой атаки 9 человек погибло и 28 получили серьезные ранения. Позже оказалось, что Армения планировала нанести удар по аэродрому, на котором базируются турецкие истребители F-16.

Эта акция должна была стать местью Армении за атаку на зенитно-ракетные комплексы С-300, которые были уничтожены азербайджанскими войсками. Однако ракетчики допустили досадный промах, который стоил жизни мирным жителям.

Военные эксперты, которые дали комментарий на это сообщение, заявили, что промахнуться по такой цели, как военный аэродром, было очень сложно. Если действительно имел место промах, то следует искать неполадки в системе наведения вооружения либо в низкой квалификации военнослужащих.

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