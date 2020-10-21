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Представители американского Минюста заявляют, что компания Google стала участником не соответствующей действующему законодательству сделки. По мнению ведомства, поисковый гигант заплатил примерно 12 миллиардов долларов, чтобы его поиск устанавливался по умолчанию во всех новых девайсах от Apple.

Такая возможность, щедро оплаченная Google, позволила компании получить серьезные конкурентные преимущества. Кроме того, она с 2018 года получает крупные прибыли с трафика, который приходит из установленной по умолчанию поисковой системы.

Минюст подготовил и подал иск в суд. На основании этого документа поискового гиганта могут признать виновным в попытке устранить конкурентов и занять монопольное положение на рынке. Предустановленный поиск в устройствах Apple вполне позволяет сделать это. Ведь по статистике, подавляющее большинство пользователей никогда не изменяют поисковую систему по умолчанию.

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