Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, благодаря чему ей удалось так сильно похудеть и поддерживать свой вес на одном уровне.

Так, в какое-то время вес ведущей достигал отметки в 90 килограмм. Сейчас, как она сообщила, стрелка весов едва дотягивает до 65 килограммов. А секрет её похудения заключается в том, что Чехова полностью отказалась от единственного продукта.

Этим продуктом является сахар. По словам ведущей, ей удалось полностью исключить его из рациона. Так, утром она пьёт кофе или чай, ест сырники, в которых нет ни грамма сахара. Нет сахара ни в джеме, ни в кофе, ни в любом другом блюде. Таким образом, как отметила Чехова, можно не отказывать себя в любимых блюдах.

Кроме того, она отказалась от полуфабрикатов и почти полностью перешла на вегетарианство, однако пока что употребляет морепродукты и некоторую молочную продукцию.