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Анфиса Чехова на своей странице в Instagram поделилась новой пикантной фотографией.

В кадре телеведущая позирует в душе, стоя за запотевшей дверью душевой кабины и прижавшись к ней грудью. Как сообщается, в настоящее время Чехова находится в Сочи, где отдыхает вместе со своим сыном Соломоном. В комментариях к фото Чехова рассказала, что у неё прошел день хамама, массажа и флоатинга. Кушетка для флоатинга, как она сообщила, дает телу возможность «провалиться в невесомость» и достичь полной релаксации.

В комментариях поклонники выразили восхищение фигурой ведущей, и заявили, что она выглядит женственно, и у неё «всё есть». Некоторые назвали Чехову «секс-бомбой» и «огнищем», и сообщили, что не смогут теперь спокойно спать. Также её попросили выкладывать побольше подобных фотографий.

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