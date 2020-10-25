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Анастасия Волочкова в Stories Instagram продемонстрировала фото своих ног после длительной репетиции.

Как рассказала балерина, у неё была восьмичасовая репетиция. На опубликованных ею фото ступни выглядят весьма сильно опухшими и искривлёнными, и они заклеены пластырем. Как рассказала Анастасия, из-за долгой интенсивной репетиции у неё образовались мозоли и микротрещины.

В подписи к одному из фото Волочкова указала, что восстанавливает ноги дома, пользуясь маминым рецептом. Она отметила, что её мама ещё с балетного училища лечила ей мозоли.

Также балерина рассказала, что мозоли весьма болезненны, но она готова их терпеть, чтобы получить отличный результат. Физических сил для достижения цели, как Волочкова отметила, она не жалеет, но сравнила, что в эти дни она словно русалка на ножах.

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