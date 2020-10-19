Капитан Майкл Фогетти, который служит в американской морской пехоте, рассказал об одной из миссий в Африке, выполняемых его подразделением. Тогда они столкнулись с огромным количеством противником, но были вынуждены прикрывать отход гражданских лиц, не подпуская к ним повстанцев.

Фогетти рассказывает, что команда отстреливалась почти 36 часов. Когда боеприпасы уже были на исходе, на помощь внезапно пришли танкисты из России. Сперва они по рации уточнили, где находится морская пехота и получили сведения о количестве врагов. А затем российские танки быстро разогнали противника и прикрыли эвакуацию отстреливающихся американцев.

Для капитана этот случай стал знаковым. С тех пор он полностью уверен, что русские совсем не собираются уничтожить Америку, о чем постоянно твердит правительство. Напротив, в трудное время они всегда готовы протянуть руку помощи.