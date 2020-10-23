Одна из публикаций в издании The National Interest полностью посвящена конкуренции РФ и США за господство в Арктике. Автор статьи утверждает, что Соединенные Штаты проиграли эту борьбу и сейчас их главная цель – хоть как-то зацепиться за сотрудничество с Россией, чтобы навсегда не потерять доступ к арктическому региону.

Обозреватель пишет, что США сконцентрировались лишь на борьбе с Россией, даже не пытаясь делать хоть что-то, чтобы покорить Арктику. РФ же не теряет времени напрасно. Она разместила за полярным кругом свои военные базы, разработала, создала и спустила на воду новые атомные ледоколы, развернула вооружение, которое будет способствовать защите своих территорий. Все это, по мнению автора, вполне логично. Ведь больше половины территории России находится у побережья Арктики.

Автор уверен, что США необходимо прекратить рассуждать о том, кто победит в войне с РФ и планировать многочисленные военные операции. Единственный выход для Штатов сейчас – это сотрудничество. При этом желательно не подпускать к Арктике Китай, из-за которого конфликты могут выйти на новый виток.