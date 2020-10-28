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Алла Пугачева, как стало известно, отписала своему внучатому племяннику по имени Евгений квартиру в Москве.

Мальчик, который воспитывается в приёмной семье у водителя Пугачевой, в настоящее время обучается всего лишь во втором классе. Как планирует Алла Борисовна, он переедет в подаренную ему элитную квартиру после того, как вырастет.

Отцом Евгения является сын покойного брата Примадонны Влад Пугачев. Певица забрала его и оформила над ним опеку после того, как мужчина стал увлекаться наркотиками. С тех пор мальчик не видел своих биологических родителей и почти ничего о них не помнит.

Сейчас, как сообщается, мужчина живёт вместе с новой женой, и недавно у них родилась дочь, которую назвали Аллой. В честь появления девочки Пугачева также, как указывается, подарила квартиру и её отцу.

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