Пресс-служба азербайджанского лидера Ильхама Алиева заявляет, что Азербайджан полностью контролирует свою границу с Ираном. Сообщается, что это стало возможным после того, как войска республики «героически освободили» поселок Агбанд.

Пресс-служба поздравила весь народ Азербайджана с этим эпохальным событием. Теперь государство удерживает под своим контролем весь участок границы с Ираном, который раньше находился в ведении Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что азербайджанские военнослужащие сумели сбить тактический БПЛА, который принадлежал Армении. По словам представителей оборонного ведомства, беспилотник предпринял попытку прорваться в Нахичеванскую АР. Точнее – в Шарурский и Садаракский ее районы.

Армия обороны Арцаха также рассказала, что уничтожила РСЗО «Смерч», посредством которой азербайджанские военные обстреливали территорию НКР.