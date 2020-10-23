22 октября на Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой.

Актриса умерла 20 октября, ей было 93 года. Похоронили её на десятом участке кладбища, рядом, как уточняется, похоронен её муж Сергей Бондарчук. Организацией похорон занимался Федор Бондарчук, также указывается, что он вместе с сыном нес гроб покойной.

Отпевание актрисы состоялось в Храме Воскресения Словущего. На кладбище прошло прощание в тишине, пришло около ста человек, среди них семья Скобцевой и её коллеги. В связи с пандемией коронавируса все присутствующие были облачены в чёрные маски.

На похоронах отсутствовала бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана, на что обратили внимание некоторые СМИ. Однако, как отмечается, она одна из первых принесла соболезнования бывшему мужу и родственникам Скобцевой.