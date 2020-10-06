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Актриса Ольга Дроздова в эфиру шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио» рассказала о «предательстве», совершённом около 30 лет назад её супругом Дмитрием Певцовым.

Как сообщается, на тот момент пара не встречалась и они были только друзьями. Их знакомство состоялось на съёмках. По словам актрисы, в какой-то момент Дмитрий её предал самым низким образом – он заявил режиссёру фильму, в котором она снималась, о том, что она готова работать обнажённой.

Ольга, которая даже и помыслить не могла об обнажённых съёмках, была в ярости и уехала в другую страну. В это время как раз начались проблемы, и вернулась она только через три недели.

Впрочем, инцидент не повлиял на то, что со временем между Дмитрием и Ольгой начались романтические отношения, и они поженились. Как отметила актриса, она уверена, что семью можно строить только с тем человеком, которого считаешь другом. Ещё одно правило счастливого брака – всегда восхищаться своим мужчиной.

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