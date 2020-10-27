52-летний Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в Instagram видео из роддома, сделанное всего лишь за несколько часов до того, как у его возлюбленной Шэрон начались роды.

В кадре пара танцует, при этом 27-летняя Шэрон облачена в больничную рубашку и подключена к капельнице. Сам Джанлука в медицинской маске, как и сотрудница роддома, появившаяся в кадре на последних секундах. В подписи Джанлука указал, что ребёнок, по всей видимости, не хочет его видеть.

С Шэрон, как отмечается, Вакки начал встречаться около трёх лет назад, причем поначалу детей он не собирался заводить. Однако модели, судя по всему, удалось его переубедить. О том, что они ожидают ребёнка, стало известно в мае.

Спустя несколько часов после записи видео, как уточняется, Шэрон родила девочку. Роды прошли без осложнений. Пока что миллионер показывать наследницу своим поклонникам не собирается.