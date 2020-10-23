Возле одной из АЗС, расположенных на Можайском шоссе, проезжающий мимо таксист подобрал двух мальчиков шести и семи лет, которые находились на трассе без взрослых. Впоследствии оказалось, что мама оставила их на заправке в наказание за плохое поведение.

Мальчики рассказали сперва водителю, а потом и сотрудникам ГИБДД, что матери не понравилось, как сыновья себя ведут. Она высадила из их машины на заправке, хлопнула дверью и укатила домой. Таксист, который ехал через пару минут, подобрал мальчишек, выяснил, почему они находятся без присмотра и подвез пассажиров до поста ДПС.

34-летняя мать мальчишек через время вернулась на АЗС. Не найдя детей, она обратилась в полицию с заявлением о похищении. Однако сама стала фигурантом уголовного дела по статье «Оставление в опасности». Представители правоохранительных органов выпустили ее под подписку, предварительно проведя воспитательную беседу.