Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Возле одной из АЗС, расположенных на Можайском шоссе, проезжающий мимо таксист подобрал двух мальчиков шести и семи лет, которые находились на трассе без взрослых. Впоследствии оказалось, что мама оставила их на заправке в наказание за плохое поведение.

Мальчики рассказали сперва водителю, а потом и сотрудникам ГИБДД, что матери не понравилось, как сыновья себя ведут. Она высадила из их машины на заправке, хлопнула дверью и укатила домой. Таксист, который ехал через пару минут, подобрал мальчишек, выяснил, почему они находятся без присмотра и подвез пассажиров до поста ДПС.

34-летняя мать мальчишек через время вернулась на АЗС. Не найдя детей, она обратилась в полицию с заявлением о похищении. Однако сама стала фигурантом уголовного дела по статье «Оставление в опасности». Представители правоохранительных органов выпустили ее под подписку, предварительно проведя воспитательную беседу.

Вам может понравиться

Сухогруз сел на мель на реке Свирь в Ленобласти

В четверг на реке Свирь рядом с поселком Вознесенье, что в Ленинградской… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Познер оценил историческую роль Сталина

Владимир Познер, ведущий и журналист, в своем личном блоге опубликовал материал, посвященный… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Смоленске умер экс-депутат горсовета Андрей Ершов

Бывший депутат смоленского горсовета Андрей Ершов умер 20 октября. В одном из… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 октября – небольшой дождь, до 12 °C | город Мытищи: погода, 23 октября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 октября – сильный дождь, до 14 °C | Королев: погода, 23 октября – пасмурно, до 17 °C | Подольск: погода, 23 октября – пасмурно, до 12 °C | Армавир: погода, 23 октября – облачно с прояснениями, до 19 °C |