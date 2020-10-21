На очередном съезде Союза предпринимателей представители бизнеса обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обойтись без введения нового карантина. На встрече, которая происходила в закрытом режиме, они предложили предпринимать исключительно точечные меры воздействия в тех регионах, в которых это нужно.

По словам Алексея Мордашова, владеющего «Северсталью», тотальные ограничения приведут к тому, что средний и малый бизнес в стране будет уничтожен на корню. Его поддержали и остальные участники встречи, которые заявили, что точечные меры, вводимые после консультаций с компаниями, и жестко контролируемые, уже неоднократно приносили отличные результаты.

После встречи Мордашов сообщил журналистам, что Путин поддержал предложение бизнесменов. Напомним, что ранее Дмитрий Песков заявлял о том, что у президента пока нет планов на объявление тотального карантина.