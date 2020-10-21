Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На очередном съезде Союза предпринимателей представители бизнеса обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой обойтись без введения нового карантина. На встрече, которая происходила в закрытом режиме, они предложили предпринимать исключительно точечные меры воздействия в тех регионах, в которых это нужно.

По словам Алексея Мордашова, владеющего «Северсталью», тотальные ограничения приведут к тому, что средний и малый бизнес в стране будет уничтожен на корню. Его поддержали и остальные участники встречи, которые заявили, что точечные меры, вводимые после консультаций с компаниями, и жестко контролируемые, уже неоднократно приносили отличные результаты.

После встречи Мордашов сообщил журналистам, что Путин поддержал предложение бизнесменов. Напомним, что ранее Дмитрий Песков заявлял о том, что у президента пока нет планов на объявление тотального карантина.

Вам может понравиться

Вьетнам превратит истребители МиГ-21 в беспилотники

Истребители МиГ-21 являются для Вьетнама одним из символов войны против США. Поэтому… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Сирии 4 самолета ВВС России ликвидировали лагерь боевиков

Российские военные разведчики в Сирии раскрыли местоположение лагеря, в котором осуществлялась подготовка… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Учёные предупредили о продолжительной магнитной буре, которая начнётся 21 октября

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Землю в скором времени… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 19.10.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 октября – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 21 октября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 октября – ясно, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Королев: погода, 21 октября – ясно, до 10 °C | Подольск: погода, 21 октября – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 21 октября – ясно, до 13 °C |