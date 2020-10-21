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Глава пресс-службы оборонного ведомства Армении Шушан Степанян заявила, что военнослужащие Армии обороны Арцаха сбили азербайджанский самолет. По ее словам, это произошло на южном направлении линии соприкосновения около половины девятого утра.

В Facebook-аккаунте Минобороны Азербайджана практически сразу появилось опровержение на эту информацию. Ведомство заявляет, что сведения о сбитом самолете не соответствуют действительности.

Как армянская, так и азербайджанская стороны регулярно уличают друг дружку в распространении фейков. Так, недавно появилась информация о том, что Армения обстреляла ракетами Хызинский р-он Азербайджана. Причем один из боеприпасов, по словам пресс-службы Минобороны, упал в четверти километра от нефтепровода Баку-Новороссийск. Ереван заявил, что это ложь и никаких обстрелов в этом направлении не было.

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