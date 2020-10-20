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Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что на территории Арцаха были обнаружены обломки беспилотного аппарата производства Турции. Он пояснил, что этот БПЛА сошел с конвейера в сентябре, что является бесспорным доказательством участия Анкары в конфликте.

Пашинян также рассказал, что этот беспилотник «Байрактар» был первым, который после попадания ракеты упал на территорию Нагорного Карабаха. Раньше армянским войскам и Армии обороны удавалось сбивать БПЛА, однако их обломки обнаружены не были.

Сбитый беспилотник оснащен камерой, изготовленной в Канаде еще в июне. Никол Пашинян призвал страны, поставляющие комплектующие для турецких БПЛА, пойти канадским путем и временно приостановить поставки, так как Турция использует «Байрактары» для участия в войне в Нагорном Карабахе.

Напомним, что о приостановке поставок комплектующих ранее заявил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань. Он пояснил, что не желает, чтобы созданные в Канаде технологии использовались для ведения боевых действий.

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  • Анна
  • 19.10.2020
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